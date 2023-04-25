恆生科技股指數重挫3.44%，成分股全面下跌，舜宇光學跌5%，跌幅最大，其次為嗶哩嗶哩跌4.9%，萬國數據跌4.8%。
「中字輩」受青睞，受原油價格上漲激勵，中石油漲2.5%，在藍籌股中表現最佳。中海油、中石化亦走高。此外，中國人壽漲1.8%，中移動漲近1%，中國鐵建漲1.3%。
生醫股和汽車股表現疲弱，藥明生物跌6.6%，稍早前一度跌8%。比亞迪、吉利和理想全面下挫。
隔夜那斯達克金龍中國指數大跌2.40%，並創下去年12月初以來新低，加上港元拆息利率（香港銀行同業拆息,Hibor)升破3%，周二香港恆生指數盤中大跌1.45%，報19670.04點。國企股(H股)跌1.7%，為6618.65點。
恆生科技股指數重挫3.44%，成分股全面下跌，舜宇光學跌5%，跌幅最大，其次為嗶哩嗶哩跌4.9%，萬國數據跌4.8%。
「中字輩」受青睞，受原油價格上漲激勵，中石油漲2.5%，在藍籌股中表現最佳。中海油、中石化亦走高。此外，中國人壽漲1.8%，中移動漲近1%，中國鐵建漲1.3%。
生醫股和汽車股表現疲弱，藥明生物跌6.6%，稍早前一度跌8%。比亞迪、吉利和理想全面下挫。
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