恆生科技股指數重挫3.44%，成分股全面下跌，舜宇光學跌5%，跌幅最大，其次為嗶哩嗶哩跌4.9%，萬國數據跌4.8%。

「中字輩」受青睞，受原油價格上漲激勵，中石油漲2.5%，在藍籌股中表現最佳。中海油、中石化亦走高。此外，中國人壽漲1.8%，中移動漲近1%，中國鐵建漲1.3%。

生醫股和汽車股表現疲弱，藥明生物跌6.6%，稍早前一度跌8%。比亞迪、吉利和理想全面下挫。