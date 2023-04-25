通膨、利率、景氣陸續出現打底轉折的訊號。儘管IMF預告全球經濟風險上升而下修今明兩年經濟增長，但卻上修歐美今年的經濟成長預期至1.6％與0.8％，預計全球經濟今年增速為2.8％、明年為3.0％，國泰投顧表示，這也代表明年表現將優於今年、全球景氣將漸入佳境，進入景氣底部點火的一年。

國泰投顧表示，以今年表現來看，縱使歷經3月份歐美銀行業危機洗禮，成長股仍能逆勢突圍，無論是線上電商產業指數或是代表成長趨勢的MSCI世界指數、MSCI成長指數表現都異軍突起，市場預估全球電商的銷售成長未來5年平均將有12～15％的成長潛力，市場尚未飽和未來商機仍不容小覷。隨升息利空烏雲散去，成長股表現應能複製過去多頭經驗，再度展現驚豔的優異成績。

在成長股中，有些法人尤其看好線上商機。摩根士丹利環球機會基金投資經理Alastair Pang表示，通膨與升息的確帶來市場波動，即便經濟前景仍舊充滿挑戰，然而共享經濟、電子商務、串流媒體與線上服務等這些趨勢多數屬於線上公司，受惠於疫情需求急速攀升，也因為其破壞式創新的特質，即便解封後生活回復常軌，這些需求卻早已融入生活。

舉例來說，外送與叫車平台的龍頭企業Uber，正因為它的業務經營模式多元化，雖然叫車業務因為全球疫情而急凍，但是食物外送業務反而受惠於疫情，新加入的客戶數量與訂單量皆出現跳躍式成長，二線叫車平台的經營模式不敵大環境的改變，利潤率與市占率均被Uber瓜分而走下坡，這也說明了無論大環境如何變動，只要掌握對的趨勢、精準挖掘產業中的龍頭企業，就能參與未來5~10年龐大的增長潛力機會。

Alastair Pang進一步指出，拉美電商美卡多、韓國電商Coupang以及美國五大科技巨擘之一的Meta都是站在趨勢潮流上的頂尖企業，未來長遠的發展性仍將不容小覷。