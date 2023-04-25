Fortinet今（25）日發布《2023年勒索軟體威脅報告》，顯示製造業淪為勒索軟體攻擊的最大目標，且在實際付款的比例和遭駭客索取的金額，都在所有產業裡排名最高，有四分之一的製造業廠商表示，遭索取金額逾100萬美元（約台幣3,000萬元）以上。

為防範勒索軟體對全球供應鏈的威脅，逾九成企業明年將提升資安預算，人工智慧、機器學習賦能技術，躍升優先投資項目。

Fortinet台灣區總座吳章銘表示，即使企業認為已落實全面性的資安防護，卻仍有高達半數的企業淪為勒索軟體攻擊的受害者，且多數企業組織在應對勒索軟體威脅時，依舊以支付贖金來解決。

建議企業，應部署具備即時檢測與回應能力的解決方案，強化整體的防禦和應變能力，提升軟硬體的韌性，積極整合內部資源，建立更加全面的威脅事件處理流程，同步進行資安意識的培訓與認證，避免因風險控管及應對能力不足，造成重大的商業或經濟損失。

Fortinet《2023年勒索軟體威脅報告》歸納三大重點：1.企業對抗勒索軟體過於自信，資安人才與應變措施成防範攻擊最大挑戰。

面對日益猖獗的勒索軟體，企業對於現有防護策略的自信程度，與實際得以阻止攻擊發生的能力，存在相當大的差距。78％的企業認為，已為緩解資安事件做足準備，但仍有高達五成企業曾在去年受到勒索軟體攻擊，其中有46％的企業遭遇兩次以上的惡意入侵。

企業在對抗勒索軟體的五大挑戰裡，有四項與人才及應變流程相關，包含員工資安意識與培訓不足、內部缺乏針對勒索軟體攻擊的明確指揮鏈等。

2.多數企業仍選擇直接支付駭客贖金。72％的企業在短時間內能意識到資安威脅事件發生，但其中仍有71％的受害組織會以任意形式交付贖金。此外，製造業也持續成為勒索軟體攻擊的重點目標，駭客的勒索金額不僅在所有產業排名最高，也更容易支付贖金，其中更有四分之一的製造業廠商表示，遭索取金額達100萬美元以上。

3.逾九成企業明年提升資安預算，人工智慧與機器學習賦能技術躍升優先投資項目。企業對於勒索軟體所導致的資安風險感到高度擔憂，91％的企業表示，明年將增加資安預算應對。同時，企業關注可有效防範勒索軟體的解決方案，如安全存取服務邊緣（SASE）、雲端工作負載保護（CWP）、新世代防火牆（NGFW）、端點偵測與回應（EDR）、零信任網路存取（ZTNA）及用於杜絕網路釣魚攻擊的郵件安全閘道器（SEG）等。

放眼未來，企業預計優先投資由人工智慧與機器學習驅動的新興技術，實現即時的威脅偵測和回應。