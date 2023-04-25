香港《信報》報導，中國黃金協會公布，首季的中國黃金產量為84.97噸，年增1.88％；黃金消費恢復態勢明顯，尤其2、3月份黃金消費量增速明顯加快，首季黃金消費量年增12.03％、至291.58噸。

黃金協會指出，上季，隨著疫情影響的進一步減弱，大陸全國黃金企業生產基本恢復正常，產能已恢復至疫情前水準，全國礦產金產量穩步回升。大型黃金企業境內礦山礦產金產量32.72噸，佔全國的比重49.19％；紫金礦業、山東黃金和赤峰黃金等企業境外礦山實現礦產金產量14.4噸，年增29.17％。

首季，疫情對全球經濟的影響逐步消退，但地緣政治格局動盪，單邊主義、保護主義抬頭，世界經濟增速放緩、通膨預期揮之不散，黃金價格被推升至歷史高位。3月底，倫敦現貨黃金每盎司1979.7美元，較年初上漲7.4％，首季均價每盎司1889.92美元，較去年上漲0.68％。