彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品彰化工廠25日凌晨驚傳火警，造成工廠內作業的22名工人受困，警消於現場救出10人無生命跡象送醫。（民眾提供／潘虹恩彰化傳真）

彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品彰化工廠25日凌晨驚傳火警，工廠瀰漫濃煙，造成工廠內作業的22名工人受困，警消於現場救出10人無生命跡象送醫，其中7位傷重不治身亡，包括41歲盧男、44歲謝男、謝女與1名姓氏不明女子，外籍30歲納男、29歲米女及妮女，其餘有12名嗆傷。

據了解，榮員醫療體系員榮、員生醫院共送往3男2女共5位患者，其中30歲外籍納男與41歲盧男經搶救仍不幸死亡，61歲魏男則成功救回，送進加護病房。另外，27歲的張女及37歲的外籍黃女嗆傷，目前無生命危險，留院觀察中。

另3男4女共7名患者送往衛福部彰化醫院，其中49歲許女、44歲謝男及29歲外籍米女3名到院已無心跳呼吸，許女成功救回，急送加護病房以低溫療法搶救，謝男及米女傷重不治，其餘33歲外籍女子及陳男無生命危險，送往高壓氧治療，44歲顏男及39歲外籍女子則轉送外院。

圖說 聯華食品大火初期濃煙相當大，廠內視線差，導致22人無法及時逃出而困。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

圖說 聯華食品彰化工廠廠區圖、1樓煮食區、2樓調理區、3樓包裝區、4樓包裝區（孫英哲攝）

而員林基督教醫院共收治5男3女共8位傷患，其中3名女子到院無心跳呼吸，經搶救，外籍妮女啟動葉克膜送往彰基，其餘謝女及外籍南女皆不治身亡；另5位男性意識清楚，其中24歲邱男及35歲、27歲外籍邱男吸入性嗆傷，已提供高濃度氧氣治療，2名邱男皆轉至彰基治療，另43歲陳男與19歲紀男輕微外傷，治療後已離院返家。

另外，尚有1名女子無呼吸心跳，送往北斗卓綜合醫院傷重不治身亡。

彰化秀傳醫院共收治2名轉院傷患，其中39歲阮女由部彰轉入，身體多處燒燙傷，體內一氧化碳濃度過高，目前插管中，將安排高壓氧治療；36歲亞男則右手韌帶受傷、體內一氧化碳濃度過高，將安排高壓氧治療，再手術修復右手傷勢。

榮員醫療體系總院長張克士表示，本院除動員大量醫護人員投入搶救外，也由社工、護理師等組成關懷家屬團隊，安撫病患及家屬情緒，並提供一切必要協助。