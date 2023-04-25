民眾普遍認為「早睡早起」對身體較好，不過醫師指出，規律的作息更重要；敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，一名30多歲男子跑夜車十幾年，前陣子突然調回「正常作息」，但是晚上根本睡不著，一段時間下來，血壓竟飆到190mmHg。

陳榮堅在臉書發文指出，這名30多歲男子有3高問題，狀況控制穩定，某次回診血壓突然飆到190mmHg；詢問得知男子原本是跑夜車司機，幾個月前同行朋友因肝癌過世，家人擔心他作息不正常影響健康，希望他回到「正常作息」。

男子跑夜車十幾年，原本的作息、飲食都很規律，3高也有控制好，但現在調整成早班，晚上根本睡不著；除了失眠的問題，男子的飲食時間也要調整，結果正常的3餐時間吃不下，原本進食的時間變成在睡覺，導致血壓、血脂、血糖都亂掉。

陳榮堅直言，男子原本的作息、飲食很規律，硬要調整反而對健康產生更大的危害，「血壓藥已經吃到劑量最高，還是沒辦法控制得很好。」經過溝通後，男子調回原本的夜班，之後回診檢查，血壓、血脂、血糖都控制得很穩定。

陳榮堅提醒，健康的睡眠是每天睡6至7個小時；如果很累想補眠，建議稍微瞇15至30分鐘就好，研究顯示，在不對的時間睡超過30分鐘，會干擾到原本規律的睡眠。