啟甲動大戰！藍營擬變更議程助攻選總統 侯友宜6字回應 @ChinaTimes

新北市議會今（25）日開議，現在盛傳藍綠都將甲級動員，針對變更議程進行攻防；對此，新北市長侯友宜表示，一切尊重議會程序委員會的決定，市府會全力配合，跟議員說明並報告市政的進度。

傳聞國民黨議員今天將在議會提出變更議程，將總質詢時間提早到4月底、5月初，目的是為了配合黨中央徵召侯友宜參選2024，而民進黨則會要求侯友宜針對恩恩案以及近日重大治安、社會事件進行專案報告。

不過侯友宜表示，議會的施政報告、議程排定的時間，甚至一些專案的報告，自己都會尊重議會程序委員會的決定，自己及所有局處首長與市府團隊一定會全力配合議會的決定，跟議員說明及報告市政的進展。

而國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，黨中央最快會在5月底前徵召完畢，對於這樣的時程，侯友宜仍表示，尊重黨的規畫及節奏。

至於國民黨立委游毓蘭爆料，保二總隊預計實施軍事訓練，侯友宜認為，警察跟軍人的在法律上的定位、功能甚至是角色是完全不一樣的，所以政府有責任把整體國防的政策說清楚講明白，讓全民安心，不要遮遮掩掩。