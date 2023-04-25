32歲許光漢憑藉台劇《想見你》成功打入韓國市場，不僅去年9月在韓國連開2場粉絲見面會，還和「Super Junior」成員銀赫、東海合拍YouTube，今年1月再度為電影版和柯佳嬿、施柏宇一同赴韓造勢，相隔3個月，他也將受邀擔任本周五（28日）即將舉行的「第59屆百想藝術大賞」頒獎嘉賓。

許光漢興奮表示：「很榮幸受邀參加百想藝術大賞，看到自己平時喜歡的作品與演員都有被提名很開心，也期待與優秀的韓國演員們交流。」而他訪問中曾提及自己最喜歡的韓星是IU，IU今年也憑藉《嬰兒轉運站》入圍女子新人演員獎，更在人氣獎投票中大幅領先，屆時他們會有怎樣的互動令人好奇。

另外，他和林柏宏主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》口碑票房受好評，目前全台已賣破3.6億元台幣，成為台灣影史國片票房第7名，同時暫居今年最賣座國片寶座，趁著這股熱勢，亞洲國家也陸續上映，韓國則將選在5月17日上映。