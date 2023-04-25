新竹縣政府農業處山坡地保育科，每年都要處理上千件違反山保及水保檢舉案，5名技士不是在山上勘察，就是在法院做原告甚至被告，工作比一般公務員還累，到5月全部離職，造成山保業務全部停擺。

農業處長范萬釗說，內政部國土測繪局空拍發現山坡地有疑似違法開發情形，該處接獲公文通知後，山保科人員就有前往勘察，有違法事實即開罰移送地檢署，每年至少有上千件，接案的承辦技士都要到地檢署及法院當原告。

范萬釗並說，民眾保育山坡地的意識抬頭，每年接獲檢舉違反山保和水保案件也超過千件，檢舉人若對處置不滿，更會告縣府涉嫌瀆職及圖利，更讓承辦技士變被告。

山保科5名技士都是高考進入公職，不是台大就是中興大學土木或水保相關系所的碩士，每天不是勘察就是在法院的途中，晚上還要加班處理手上業務，做的比一般公務員還累。

一般高考分發到服務單位要綁3年，這5人服務都不到3年，有的甚至不領高考證書就直接離職，連鐵飯碗都不要了。

范萬釗說，目前土木和水保職務缺人，在全國是普遍現象，山保科5名技士離職後，只剩下1名科長和2名臨時人員，目前山保業務全部停擺，只能儘量請農業工程科人員協助。

范萬釗因在7月16日就要退休，他認為目前生態保育深受民眾重視，農委會也將升格為農業部，相關業 務將會再做細分，建議縣長楊文科將森林暨生態保育科分為2科，將山坡地保育科併入農業工程科，有較多人力，避免山保業務出現沒人做的問題。