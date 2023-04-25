逆勢徵才！全球科技巨擘裁員潮席捲，全球智慧安防領導品牌晶睿通訊（3454）開出超過上百個職缺，以國際化工作環境、優於市場福利制度、極具競爭力薪資為號召，不但年年進行調薪，近兩年累積調薪平均達20％，更於即將到來的6月啟動黃金周旅遊有薪假，強力號召優秀人才！

晶睿啟動史上最大徵才潮，一口氣開出雲端工程師、深度學習工程師、影像系統工程師、軟體工程師、國際業務、產品行銷等逾百個職缺。

晶睿通訊總經理廖禎祺表示，晶睿通訊近年逐步轉型解決方案提供者，積極跨入AI人工智慧及邊緣運算的影像分析應用場域，更投入雲端安防服務的發展，對於研發領域求才若渴，期盼各界好手加入，加速提升內部的軟硬實力。此外，為落實永續作為，晶睿把企業文化結合有趣的永續品牌活動，將企業文化潛移默化至工作日常，讓同仁在職場中主動實踐以凝聚向心力，期望打造工作及生活都能均衡的幸福職場。

晶睿通訊全球員工數已超過1,300人，總部位於台灣新北市中和區，陸續於美國、日本、荷蘭、印度、墨西哥、澳洲等國家設有分公司或辦公據點。專注安防產業已逾23年，具備深厚研發及影像分析能力，持續整合軟硬體打造創新的產品及服務，為超前部署市場趨勢及需求，近年積極發展AI安防解決方案，推動更節能的服務範疇，是致力企業永續的安防領導品牌。

為打造工作生活平衡（Work-Life Balance）職場，晶睿通訊總部今年6月將首度推行黃金週旅遊有薪假期，今年因接軌端午連假，假期長達8天，更提供國內外旅遊補助，讓員工擁有充分休息的自我實現時光；此外，亦提供優於法令特休假、全薪志工假、連續假期彈性休假不補班等假別，免費供應咖啡、零食及飲料，享有按摩日、諮商顧問管道、健康檢查，甚至可參與有趣的品牌及永續活動。

為提供具有競爭力的薪資，晶睿通訊衡量市場薪資水準及經濟指標調查，做為薪資調整依據，再透過年終、分紅、生日節慶禮金、各式獎金，以及國內外旅遊、社團活動、教育訓練等各項補助，吸引、留任與激勵優秀員工。除福利制度多元，更建立穩定透明的升遷管道、完整培訓制度，且工作環境國際化，有機會與來自全球各地的員工協作專案，更不乏海外輪調機會。

晶睿指出，身為安防產業領導品牌，晶睿通訊將員工視為永續成長夥伴，唯有透過共好，才能在未來永續發展，因此持續打造友善的幸福職場，提升市場競爭力，致力企業永續，同時呼應聯合國永續發展（SDGs）中的合適工作及經濟成長、和平、正義及健全制度以及性別平權。