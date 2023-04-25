長榮集團已故總裁張榮發在2014年立下密封遺囑，據傳指定由4子張國煒接任總裁並單獨繼承140億元財產，3子張國政提起遺囑無效之訴，台灣高等法院二審駁回張國政上訴，仍判密封遺囑有效，關鍵理由是調查局筆跡鑑定，遺囑是張榮發簽名。

高院認為，張榮發雖在密封遺囑作成前2、3年經常因病住院治療，且在密封遺囑後有瞻妄症候群等現象，但並無任何病歷資料或醫師診斷書可證他在密封遺囑作成時無遺囑能力，況且他在20143年9、10月間贈與其配偶存款新台幣1億元，103年10、11月間移轉其英屬維京群島3家公司股權價值總計1億4675萬多元給張國煒，可見他仍有處分鉅額財產之能力，應有遺囑能力。

高院表示，密封遺囑上張榮發之簽名，經原審送法務部調查局進行筆跡鑑定，鑑定結果與他在2011年至2015年財團法人張榮發基金會董事會議簽名簿、台灣大學醫學院附設醫院同意書上簽名之結構佈局、書寫習慣相符，應認是張榮發親自簽署。

高院指出，公證人將密封遺囑連同公證書攜回蓋用鋼印，與公證書上密封遺囑之製作地點並無誤載之情事，密封遺囑符合民法規定之要件，自屬有效，張國政訴請確認遺密封遺囑無效，為無理由，判他敗訴。可上訴。