彰化聯華食品工廠發生火警導致員工傷亡一事，總統府發言人林聿禪今表示，蔡總統對不幸罹難的員工及其家屬表示哀悼，總統也請相關單位全力救助，務必給予傷患最好的救護，並儘速釐清火災發生原因。

彰化縣北斗鎮的聯華食品彰化工廠今天清晨6時許驚傳重大傷亡大火，消防人員搶救出22人緊急送醫，其中10人救出時已OHCA無生命跡象。外傳廠方通報消防人員受困員工位置有誤，延誤搶救時間，聯華食品彰化廠廠長鄭沛宏否認表示，起火第一時間員工有先搶救，起火原因還在調查。