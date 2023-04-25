聯華大火 蔡英文指示：全力救助 12:432023/04/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯華大火（民眾提供／孫英哲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化聯華食品工廠發生火警導致員工傷亡一事，總統府發言人林聿禪今表示，蔡總統對不幸罹難的員工及其家屬表示哀悼，總統也請相關單位全力救助，務必給予傷患最好的救護，並儘速釐清火災發生原因。 彰化縣北斗鎮的聯華食品彰化工廠今天清晨6時許驚傳重大傷亡大火，消防人員搶救出22人緊急送醫，其中10人救出時已OHCA無生命跡象。外傳廠方通報消防人員受困員工位置有誤，延誤搶救時間，聯華食品彰化廠廠長鄭沛宏否認表示，起火第一時間員工有先搶救，起火原因還在調查。 #員工 #聯華食品 #搶救 #總統 #消防人員 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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