有些人平時在朋友面前總能侃侃而談、對答如流，可是一旦遇到心儀對象，就像變了一個人似的講話變得畏縮，《小鐵星座》運勢專欄指出，水瓶男、牡羊男、處女男在與喜歡的人說話時，腦袋會突然當機，不敢表達內心的想法，深怕一句話就惹對方不高興。

▍水瓶男：內心敏感

水瓶男性格內斂，極為敏感。在心儀的對象面前，他們就算已經想像出各種場景，排練了在不同場景要說的台詞，但內心敏感的他們卻會不自覺的畏縮，害怕說錯話惹對方不高興，這時講話會顯得很沒邏輯性。

▍牡羊男：衝動緊張

牡羊男個性衝動直率，在與人對話不會想太多，可是一旦心儀的對象在他們眼前時，腦袋就會一片空白，想不出任何話題，而他們為了不被對方發現自己詞窮，只能看著對方傻笑。

▍處女男：靦腆可愛

處女男是典型的大暖男，為討對方歡心，總喜歡默默做很多暖心的事，之所以這樣是因為他們不善言辭。在對方面前，內心小鹿亂撞的處女男話到嘴邊卻說不出口，最後只好支支吾吾用零碎的幾個字湊出一句話。