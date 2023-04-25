台積電草創之初，獲得政府及民間大企業投資，當年經營之神王永慶也曾出資。財信傳媒董事長謝金河揭露早年秘辛，傳統產業出身的王永慶雖受邀投資台積電，其長子王文洋透露父親以「看不懂」為由要他賣光台積電股價，因此錯過台積電今日榮景。

台積電創辦人張忠謀日前也說，政府投資台積電不是心甘情願，台積電才剛上市，政府巴不得立刻賣光手中持股，而為了讓政府加速賣股，台積電才赴美國掛牌。

謝金河在臉書以「千金難買早知道」為題發文指出，在網路上有人傳來一張梗圖，上面寫著：王永慶在17.6元賣光台積電！這個題目不久前在週刊訪問王文洋時，他也親自透露說他的父親看不懂台積電，要他把股票賣光。王文洋也說張忠謀是王永慶推薦的。

謝金河說，這個故事要拉回到1987年，在美日半導體協議後第二年，台積電創立，張忠謀是創始董事長，那個時候最大出資者是行政院開發基金，占48.3%，第二大股東是荷蘭飛利浦，持股27.5%，後來應政府拜託投資的民股占24.2%，台塑也是其中之一。

「當時願意投資半導體的民營企業並不多，先從原來投資聯電的股東找起，像聲寶、東元，黨營事業的耀華玻璃、齊魯公司，銀行業有交通銀行，台塑也受邀，但傳統產業出身的王永慶看不懂半導體產業，他勉強投資，看到價格不錯就拋出，他沒有想到台積電今天有超過13兆市值身價。」

謝金河提到，荷蘭飛利浦也逢高出脫，最後一筆賣出的價格是57.2元。行政院開發基金則是從48.3%降到6.38，這是除了ADR（存託憑證）外最大股東，如果一股都不賣，一年股息收入有1375億元，會是國庫一筆很大的收入。而當年投資台積電的原始大股東早就賣得一股都不剩。

他指出，1987年台積電成立，張忠謀同時也擔任聯電董事長，他和曹興誠相處不愉快，到了1991年曹興誠以競業條款讓張忠謀辭聯電董事長，從此展開晶圓代工雙雄的競爭。