陸軍步兵訓練指揮部教學勤務營第一連楊姓士官不滿老是被上級督導，在中山室大發牢騷，張姓女同袍當場酸他「你一定是沒有拜拜」，楊男失去理智飆罵張女「操你妹的妳怎麼不去死」、「妳去旁邊給人幹」挨告。高雄地院審酌楊男矢口否認犯罪，加上張女不願和解，判楊男拘役20天，可易科罰金，可上訴。

2021年6月某日上午，陸軍步兵訓練指揮部教學勤務營第一連正在中山室內進行槍枝保養勤務，楊男疑似近不滿該單位日頻遭上級督導、情緒不佳煩躁，大聲抱怨。一旁張女見狀開酸「你一定是沒有拜拜」，楊男一聽理智線斷裂，當著眾人的面飆罵張女「操你妹的妳怎麼不去死」、「妳去旁邊給人幹」。

張女不甘受辱，事後提告妨害名譽。開庭時楊男坦認有講「幹」、「操」等語，那是語助詞、口頭禪，並沒有針對任何人，也否認有何公然侮辱的犯行。

法官傳喚當時在場的胡姓士官作證，胡男表示，當時張女可能踩到楊男底線，楊男失控前一度叫張女「不要在這裡！妳離開！」，但張女情緒也上來，兩人開始大呼小叫，楊男確實有罵不雅字句，但當時沒有指名道姓，現場有兩個女生，除了張女，另一名是已退伍的蔡姓女士官，蔡女當天並沒有和楊男發生衝突。

另名潘姓士兵也證稱，現場確實聽到現場有男聲罵「被狗幹」等言語，另一名陳姓士兵也有聽到。

法官認為，楊男辱罵張女的言語含有重大鄙視、輕侮對方之意，足使張女在精神上、心理上感覺難堪，並貶抑張女在社會上之評價，現場有多名同袍都有聽見。考量楊男不認為自己罵人有羞辱之意，調解過程張女不願和解，最後依妨害名譽罪判楊男拘役20天，可易科罰金，可上訴。