宜蘭縣政府消防局長徐松奕表示，當事人如有疑慮歡迎提出。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會民進黨團抨擊，縣府為消防局的主管機關，縣長林姿妙躲後面做縮頭烏龜，應負起責任給當事人一個交代，別再「口號治縣」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣彭姓女消防員去年底在分隊遭性騷擾，導致身心受創，因急性創傷壓力反應需請假休養，消防局百般刁難不給病假，致被迫離職；今（25日）宜蘭縣議會民進黨團抨擊，縣府為消防局的主管機關，縣長林姿妙躲後面做縮頭烏龜，應負起責任給當事人一個交代，別再「口號治縣」。林回，請消防局完整說明清楚。

今民進黨團召開記者會，縣議員陳俊宇痛批，消防局長官忽略基層消防心理健康，濫耍官威、惡意擋假，對當事人造成二度傷害，嚴重顯現消防局不當處置職場性騷擾及錯誤理解身心疾病，更在事發後棄基層消防權益不顧讓所有基層消防員心寒，要求消防局道歉不該逃避。

另縣議會也針對此案組成專案小組，加以了解，該小組不分藍綠共21位議員組成，由議員謝燦輝為召集人；謝燦輝指出，縣府為消防局的主管機關，應釐清官僚體制是否出問題，及公務人員對法條認知有無出入等，林姿妙卻官方回應當擋箭牌，躲在後面做縮頭烏龜，請縣長負起責任，給當事人一個交代，別再「口號治縣」。

縣議員林麗說，依消防員勤務實施要點，備勤屬勤務亦為上班時間，當事人在備勤時發生性騷事件，應依《性別工作平等法》懲處，消防局卻引用錯誤輕輕帶過，明顯看出對此案處理流程、相關法條等有極大誤解，消防局長徐松奕身為一級主管，卻指使下屬濫用權力脅迫被害人，應向被害人道歉，更需重啟調查。

消防局長徐松奕回應，對此性騷案深表遺憾，事發後即召開防治性騷擾申訴處理調查委員會審認，核予行為人記過二次，調查結果以書面通知當事人及函報主管機關備查在案，當事人未對處分提出異議。

徐松奕進一步說明，當事人事發至離職3個月期間，不論事假、病假、補休皆基於考慮當事人能好好休息的狀態，調整好心理，盡快回歸到工作岡位；至於當事人訴求有關公傷假部分，因公務人員有請假規範，如有疑慮歡迎提出。目前整個案件已調查告一個階段，也將針對整個程序對議會的專案小組做一個報告。