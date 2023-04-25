民進黨本會期推動五部一會組織改造，其中針對新增設的三級機關，有意採取部分首長「常務及政務雙軌制」，國民黨團今開記者會痛批蔡政府組改不精簡政府組織，而是創造更多政治酬庸職位，國民黨團首席副書記長林思銘表示，這些允許雙軌制的機關幾乎都集中在資源較多的機關，顯然民進黨就是要控制資源，不惜破壞文官制度。

林思銘表示，推動政府組織改造，最核心的目標應該在於組織精簡整併，但綜觀這次民進黨所主導的組改案，卻是「越改越肥」。民進黨的目標根本不在組織精簡，而是想盡辦法喬職缺，將部分三級機關首長任命，改為「常務及政務雙軌制」，除了常任文官外，也可政治任命。

林思銘說，再進一步觀察可發現，這些允許雙軌制的機關，例如：經濟部能源署、產業發展署、中小及新創企業署、交通部觀光署，幾乎都集中在資源較多的機關，民進黨的目的，很顯然是就是要控制資源，不惜打破維繫國家穩定的常任文官體制。甚至，未來在檯面下還有很多事業單位、法人可以塞自己人，這些聘用人員不需要任何任用資格，未來想趕也趕不走，讓民進黨可以「越吃越肥」。

林思銘質疑，蔡英文總統任期只剩一年，現在匆促組改，究竟所為何事？難道民進黨已經預測明年將輸掉總統大選？因此現在搶先卡位，先吃先贏，不然，為什麼急著組織改造？利用大選即將到來，依恃著民進黨在立院多數，急著通過組改，也不再避諱吃相難看？

藍委李德維批評民進黨，不要政務職務不夠分，處心積慮把黑手伸入三級機關首長，現在民進黨政府計畫的五部一會的組改，例如能源局改為能源署、經濟部國貿局改為國際貿易署、經濟部商業司改為商業發展署等等，把部內行政單位改為派出機關，都說明民進黨政府並沒有完整的組改規劃。