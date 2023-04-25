全中運田徑賽續在新竹縣體育場較勁，24日高女400公尺決賽，臺北市大同高中柳辰諭55.57封后，抵達終點時，柳辰諭激動大叫，因為這個成績，終於接近自己國三在全中運奪金，所創的55.45個人最佳，而這一天，她足足等了兩年。

走過blue童年，歷經反覆受傷、確診多重打擊，在全中運高女400公尺奪金霸氣回歸，柳辰諭的淚水在眼眶打轉著。「我昨晚夢到外婆，今天快到終點時，也看到她在天上對我笑。和外婆的約定，我終於做到了！」她說。

「前年12月我左右腳輪流受傷，休息了3、4個月，好不容易傷好了，又在去年7月花蓮全中運前確診，剛歸隊時連作操都喘到不行，感覺吸不到空氣，就連100公尺間歇訓練課表都跑不完，當下真的很沮喪。」

去年10月新北城市盃，是柳辰諭再出發的轉捩點。「當時我報100公尺玩玩，沒壓力放開跑，沒想到竟以12秒26創最佳，教練說我的狀況回來八成，要我穩住好好練，接下來的全中錦我在400公尺跑出56秒20，狀況逐漸回穩。」

全中錦結束後，柳辰諭跟媽媽一起回菲律賓探望外婆。「本來媽媽想把外婆接到台灣來，沒想到外婆12月19日因病辭世。我在低潮時，外婆常用社群軟體跟我說『這只是一場比賽而已，加油！』那個熟悉的聲音，再也聽不到了。」

柳辰諭說，高女400公尺決賽前一天晚上，她夢到外婆，決賽起跑前也看到外婆。「當時好想哭，快到終點時我看到外婆很開心地幫我加油，我想跟外婆說：『我答應過您，一定會努力讓自己回到最佳，我做到了！』」

回首這兩年，柳辰諭淚水又不聽使喚掉下來，我拿了面紙幫她拭淚，跟她說：「不哭不哭，眼淚是珍珠！」她說：「每次看到您訪問其他選手，我都好羡慕，真的好希望有機會再被您訪問到。」

談到辰諭，教練朱明芳說：「她的自律真的是沒話說，連過年都不休息，就算跟媽媽回菲律賓看外婆，她也每天視訊連線練習狀況，跟教練團討論，天道酬勤，這麼認真的孩子，我知道老天會給她該有的回報，只是時間早晚而已。」

柳辰諭的堅毅，跟成長環境有很大關係。「我兩、三歲時爸爸就對我和媽媽家暴，還好姐姐護著我，後來爸媽離婚，媽媽當清潔工辛苦養大我們，這十幾年來我們住在地下室套房，現在姐姐回菲律賓唸大學，我和媽媽睡上下舖。」

這個情況，2020年全中運她奪金時我就知道，但自尊心很強的她不想讓外界知道。已「轉大人」的她坦言，練田徑可以賺獎金貼補家用，也是很大動力。「但媽媽跟我說『不用煩惱這些，開心享受比賽就好』。」

一路走來，柳辰諭心中充滿感恩。「謝謝每位曾鼓勵我、幫助我的每一個貴人，感謝媽媽辛苦拉拔我們長大，因為她上夜班關係，我們常常碰不到面，謝謝教練沒放棄過我，最後謝謝自己撐過這麼苦的日子，也沒有放棄夢想。」

沒有人可以選擇自己的出身，但可以用自己的努力，來決定自己的人生，這就是奮鬥的意義。祝福再出發的柳辰諭，走過山窮水盡疑無路的晦暗時光，可以找到柳暗花明又一村，跑出美麗的人生篇章。