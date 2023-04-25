美國科技、金融業陸續大規模裁員後，根據CNN報導，指標顯示美國製造業的積欠訂單已大部分消化完畢，最快可能在今年出現裁員潮。

報導指出，在疫情大流行期間累積起來的訂單，有助於使美國製造業免受大規模裁員的影響，但過去這1年中供應鏈已有很大的改善，製造業積欠的訂單迅速減少，而且消費者、企業恢復旅遊和外出用餐，近幾個月對於製成品的需求也下降。

富國銀行經濟學家提供的一項分析指出，通膨調整後的核心資本貨物未完成訂單，將在未來5個月內恢復到疫情前水準；美國供應管理協會的調查亦顯示，製造業景氣已萎縮好幾個月，報告積欠訂單增加的製造商減少了。

富國銀行經濟學家Shannon Seery說，雖然需求疲軟讓製造商積欠訂單減少，但這些訂單一旦完成，而需求仍然低迷，這些公司將開始考慮裁員。

美國勞工部統計，2月美國製造業就業機會減少，創下21個月以來首見，3月也陸續有裁員消息，像是3M今年稍早宣布全球裁掉2500個製造業工作，陶氏化學年初也宣布裁員2000人。