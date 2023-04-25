一般人想到傷牙的行為多是吃甜食，或吃完東西未立刻潔牙，但牙醫師表示，抽菸也嚴重危害牙齒健康，因為香菸會讓細菌更易堆積在牙齒上，造成蛀牙、牙周病等，並導致難聞的氣味，此外，香菸中的尼古丁會削弱免疫細胞的防禦力，導致人體慢性發炎，同時含有多種致癌物質會大增人體罹患多種癌症的風險。

牙醫師黃文龍在其粉專表示，除了食物，抽菸也嚴重傷害牙齒，因為香菸對牙齒有4大危害：

1. 細菌更易堆積：抽菸者容易有牙菌斑，煙草中的化學物質會刺激口腔黏膜，引起慢性發炎，使得細菌更容易堆積、繁殖。

2. 弱化免疫功能：尼古丁會使口腔的微血管收縮，使得血管中的血液量減少，不利到組織獲得養分，進而削弱免疫細胞的防禦力。

3. 牙齒變色：菸草中的有害物質會滲入牙齒表面的微小孔洞，使牙齒變得暗淡、發黃，長期吸菸會使牙齒變色更加嚴重。

4. 嚴重口臭：口腔細菌增加後，細菌會分泌酵素分解牙周組織，產生難聞氣味。此外，抽菸會減少唾液分泌，讓口腔內的細菌更易滋生，與口臭形成惡性循環。

他提醒，儘早戒菸對牙齒等各類健康都有莫大助益，為了一口好牙及健康身體，癮君子別再抽菸了。

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