受到少子女化影響，創校逾40年的台北市達人女中決定112年度國中部招收男學生，欲將校名更改為台北市私立達人高級中學，台北市教育局證實核定達人女中更名為達人高中，近日已經完成公告。

台北市教育局中教科科長黃喬偉表示，由於少子女化，達人女中因而希望國中部招收男學生，雖然高中部招女學生，但非純女校，不更名可能會使家長誤解，故學校調整招生對象需要更名，教育局原則上予以尊重。