成美文化園是全台罕見能同時看到唯美紫色許願藤、浪漫粉色花旗木盛開的景點。(成美文化園提供)

「大甲媽祖遶境」優惠，4月30日前，民眾配戴任一宮廟帽子或令旗，享入園門票半價優惠。(成美文化園提供)

「松柏軒景觀餐廳」由資深的日本庭師為庭園風貌注入美學，270度的環景落地窗視野，可欣賞到國際級造景藝術。(成美文化園提供)

「松柏軒景觀餐廳」每周五、周六開放夜間營運，推出全新「松柏之夜．山海食藝」晚餐饗宴。(成美文化園提供)

晚間訂餐即享免費夜遊中台灣第一名園的絕美夜景，業者特別準備發光氣球增添夜間遊園氣氛。(成美文化園提供)

天氣變暖，加上口罩解禁，越來越多民眾選擇到戶外旅遊。彰化永靖鄉的成美文化園區，近期開滿許願藤和花旗木，吸引不少民眾入園賞花。由於大甲媽祖繞境每年4月份都會行經永靖，業者特別推出「大甲媽祖遶境」優惠，在4月30日前，民眾配戴任一宮廟帽子或令旗，享入園門票半價優惠，150元的門票內含50元商品抵用券。

4月許願藤、花旗木盛開，許願紫藤花穗隨風搖曳，如同紫色瀑布，相當唯美；而花旗木滿滿的粉色浪漫媲美櫻花盛開。成美文化園是中南部許願紫藤範圍最大景點，也是全台罕見能同時看到唯美紫色許願藤、浪漫粉色花旗木盛開的景點。響應大甲媽祖遶境活動，成美文化園與頂新和德文教基金會合作，在園區內設置香客服務，包括提供信眾盥洗、曬衣、住宿、補給品、素膳麵。而園區同期間也有「成美女兒節慶典」，未滿12歲女童享免費入園，不分年齡層的女孩們只要身穿碎花相關服飾，也能享有門票半價入園優惠。

園內經營的「松柏軒景觀餐廳」，餐廳外觀為質樸簡約的清水模，融合日式禪風庭園，由擁有26年資歷的日本庭師石田京市為庭園風貌注入美學，借鏡日本島根縣足立美術館，以落地窗為天然畫框，270度的環景落地窗視野，可欣賞到宛如山水畫般的美麗造景。

餐廳提供午餐、下午茶、晚宴，最特別的是每周五、周六開放夜間營運，推出全新「松柏之夜．山海食藝」晚餐饗宴。主廚嚴選九孔鮑魚、鮭魚、干貝、櫻花蝦、傳統市場溫體豬肉、雞肉等新鮮食材，將其化為山珍海味，讓民眾可以在唯美的氛圍下享用美食，美食與美景一次享受。

園區首度開放夜遊，夜間訂餐即享免費夜遊成美文化園。晚宴後，餐廳特別準備發光氣球，讓民眾遊園時能手持發光氣球，體驗夜遊中台灣第一名園的絕美夜景，在燈光與月光的照耀下，享受愜意的浪漫氛圍。夜遊開放區域以餐廳現場公告為準。

成美文化園占地10公頃，園區內的「成美公堂」是彰化縣縣定的百年歷史建築，業者請來日本職人庭師規劃「迴遊式庭園」，遍植日本黑松、真柏、羅漢松、紫檀等百年珍稀樹種，其中的550年紫檀、220年日本黑松更是鎮園之寶，另有枯山水景、白砂青松庭、瀑布、天然畫框、池庭等五大看點，兒童節連假期間更吸引近萬人入園。