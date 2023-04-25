新北市長侯友宜上周出訪新加坡期間，土城發生當鋪51發槍擊案，除了槍手當街掃射引起高度重視外，也掀起藍綠口水戰，互批中央、地方卸責，侯則回應，打擊犯罪應該不分你我，大家同心齊力壓制犯罪，特別是在犯罪防治上要更強化。

針對該起槍擊案，綠營猛批侯友宜將治安問題甩鍋給中央，更說侯過去承諾治安不好就要下台，前內政部長徐國勇更批評，以前因淡水發生宮廟鬥毆事件，分局長遭侯友宜撤換是先斬後奏，完全不尊重中央。

對於相關批評，侯友宜表示，治安最重的是跨部會、跨領域、跨地區，大家共同面對犯罪的源頭，全力以赴把根刨除，全力防衛才是全民之福，所以大家都會同心齊力斬斷源頭。

新北市警方昨天又拘提8名嫌犯到案，對於案件的進度，侯友宜也說第一時間警察局都有向他報告，他也很感動警察同仁在全力壓制犯罪過程中的辛苦付出，並向同仁打氣，更宣示要將所有犯罪集團全部瓦解，繼續努力守護新北市的治安。

侯友宜在上午前往三峽探視模範母親的行程結束後，又立即趕赴新北市刑大，給予承辦案件的專案小組慰問，他說大家都很辛苦，忙到沒時間吃飯，只能靠提神飲料振奮精神，因此也承諾，未來還會繼續送提神飲料給刑大同仁，但也希望他們要保重身體。