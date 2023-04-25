機車與物流貨車發生劇烈碰撞，造成物流車擋風玻璃嚴重凹陷，警方調查釐清車禍原因。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員石慶龍也要求相關單位檢討伊達邵國小路段的交通號誌，保障居民進出安全。（石慶龍提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮31歲懷孕的楊姓女子24日騎機車載4歲女兒上學、上班途中，行經台21甲線（環潭公路）伊達邵國小牌樓附近與貨車碰撞，造成母女雙亡、2屍3命慘劇，由於女騎士家中經濟狀況不佳，校方發起募款，南投縣議員石慶龍也要求相關單位檢討該處交通號誌等，並加強交通執法。

警方指出，楊姓女子騎機車載4歲女兒行經日月潭環湖公路伊達邵國小路段，與一輛便利商店的物流貨車發生碰撞，造成楊姓母、女童雙亡，由於事故地點位於一處彎道，初步了解雙方駕駛都沒有酒駕，疑似機車過彎不當而與貨車碰撞，肇事原因仍待進一步釐清。

石慶龍表示，楊姓母女家住埔里鎮桃米村，她每天騎機車載女兒到伊達邵國小附設幼兒園上學，再去在伊達邵一家便利商店上班，沒想到24日遇車禍身亡；經瞭解其家庭狀況不佳，不僅丈夫失業待業中，婆婆也生病剛出院，家中還育有幼嬰，一家5口靠她在伊達邵一家便利商店擔任門市人員的薪水支撐，校方為這起不幸發起募款。

石慶龍指出，日月潭環湖公路平日遊客較少時，部分車輛車速較快，針對該起死亡車禍，他要求公路管理單位、警方等相關單位嚴加檢討，是否在伊達邵國小牌樓附近路段增設交通號誌、限速標示等？保障居民進出安全。