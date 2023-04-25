王少偉日前在衛視中文台《一袋女王》分享「如何從被看不起到揚眉吐氣」，他說當初5566成軍舉辦記者會時只有5家媒體到場採訪，認真準備表演的他們還被說是雜牌軍不成氣候。不氣餒的他們，繼續努力，不僅成為最早參與綜藝節目錄影的偶像團體，也開始主持、拍戲，最終紅遍東南亞，在新加坡幫歌迷簽專輯，還從商場營業簽到打烊，甚至一度簽到腦筋一片空白。

王少偉說5566成軍前，每位隊員為了在發表記者會上好好表演相當辛苦的練習，雖然媒體才到了5家，但他們依然對自己的表現充滿信心，沒想到卻聽到雜牌軍、濫竽充數、不成氣候等評論，當時的經紀人孫德榮也鼓勵他們不要氣餒、繼續努力。為了拚給外界看，5566做了當時偶像團體從沒做過的事情，就是上綜藝節目，他們上節目扮醜、被砸派，做常態性的曝光，也因此造就了不一樣的偶像團體型態，後來分開往主持、演戲等方面發展，還是遇到批評說不是科班出身根本不會演戲，甚至還有人說拍戲不用10集就會結束了。

常聽到冷言冷語的5566為了不被看不起，努力跟前輩請教學習，王少偉說自己當時拍的偶像劇《王子變青蛙》，非常爭氣創下所有偶像劇收視最高紀錄，收視率最高到8點多，甚至超越了八點檔，幫經紀公司也幫5566爭了一口氣，證明自己雖然不是科班出身也可以在演戲方面拿下好成績。

王少偉說，後來5566紅遍整個東南亞，滿滿的歌迷與戲迷，經歷過從早到晚訪問一個接一個，到場的媒體超過50家。還曾在新加坡辦CD簽名會，為了簽完在場所有歌迷的CD，5566從商場開始營業一直簽到商場打烊，簽了萬張專輯，王少偉說當時簽名簽到腦筋一度空白，顯見5566的高人氣。本集將於4月26日(三)晚上11點衛視中文台播出。