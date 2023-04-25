塔斯社24日援引俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）的話報導，俄羅斯與中國間超過70％的貿易結算已經轉為本幣結算。

希魯阿諾夫當天在參加一個論壇時說，一兩年前在俄中雙邊貿易中本幣結算的比例約為30％，如今已超過70％。

希魯阿諾夫表示，使用俄羅斯盧布和人民幣進行結算是俄羅斯的首要任務，這對俄中雙方是「互惠互利」且「可靠」的方式，可以將使用美元結算可能遭遇的風險降至最低。

中國海關總署統計顯示，2022年中俄雙邊貿易額達到創紀錄的1902.71億美元，年增29.3％。