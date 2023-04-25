俄羅斯財長：七成俄中貿易已轉為本幣結算 12:552023/04/25 旺報 陳冠宇 、 李文輝 、中時 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯財長希魯阿諾夫指出，目前七成俄中貿易已轉為本幣結算。（示意圖／達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 塔斯社24日援引俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）的話報導，俄羅斯與中國間超過70％的貿易結算已經轉為本幣結算。 希魯阿諾夫當天在參加一個論壇時說，一兩年前在俄中雙邊貿易中本幣結算的比例約為30％，如今已超過70％。 希魯阿諾夫表示，使用俄羅斯盧布和人民幣進行結算是俄羅斯的首要任務，這對俄中雙方是「互惠互利」且「可靠」的方式，可以將使用美元結算可能遭遇的風險降至最低。 中國海關總署統計顯示，2022年中俄雙邊貿易額達到創紀錄的1902.71億美元，年增29.3％。 #俄羅斯 #本幣結算 #希魯 #諾夫 #轉為 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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