離大陸「五一」假期不到一周，各大熱門旅遊城市的酒店告急、價格飆漲，預訂好的民宿突然開始「裝修」甚至倒閉，千奇百怪的毀約理由要讓旅客退訂或漲價改單，在網上引起熱烈討論，也促使旅遊平台進行回應補償辦法。

這也引來人民網發出評論，指出民宿現毀約潮已成為小長假前備受詬病的亂象之一，提醒監管部門需依法依規介入，及時、有力處理，不能容忍這種亂象愈演愈烈，對這類民宿應先抓幾個典型，依法嚴懲，以儆效尤。

據潮新聞報導，3月16日鄧女士預訂了一家成都民宿，當時民宿在做促銷，加上平台優惠券，她以每晚100多元的價格搶下了「五一」期間的三間房、3晚價格345元。但不久後民宿價格漲到300元一晚，也在之後接到民宿工作人員的電話，宣稱民宿在裝修希望能主動退訂。

鄧女士表示，自己要向預訂平台核後，當晚平台客服表示，民宿一口咬定要裝修，婉拒鄧女士入住，可以賠償100元代金券。之後鄧女士發現這家民宿在其他平台出售同日期的同款房源，但房價已經漲到500多一晚，這才意識到「房源有，只是不想賣給我了。」

在大陸社交平台上，更有不少網友發帖分享房間被退訂經歷，稱民宿藉口五花八門，有的「店面轉讓」、「拆遷」，還有的說親戚朋友從外地回來，房子不對外出租了，關鍵都是希望儘早取消訂單。

莫干山一家民宿老闆表示，過去三年疫情嚴重，民宿幾乎都不賺錢，有的還在虧本苦苦支撐，都指望「五一」能賺一波，他對這種行為也表示理解，「本質上大家都想賺點錢，合理利用規則，罰款能認了就行。」

針對近期這波「漲價毀約潮」被熱議，也讓大陸多家線上旅遊平台發佈回應，強調保障消費者權益。例如攜程表示，若出現酒店（供應商）確認後推翻或到店無房，會按消費者意願協助取消訂單或提供更多解決方案，平台將承擔由此產生的差價，差價金額上限為原訂單首晚房費的3倍。