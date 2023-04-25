陳也參加「特色中西點心製作班」，還運用所學於市場擺攤。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

任職中學英文老師30餘年的陳也，個性樂觀正面，2個女兒也已陸續成家，退休後的空巢期，希望能找到自己有興趣的事。陳也經過多方面嘗試後，將目標訂在餐飲業，並選擇參加勞動部高屏澎東分署委託訓練單位專為高齡者辦理的「特色中西點心製作班」，精進烘焙方面的專業技能，還到市場擺攤，發展事業第二春。

67歲的陳也說，高齡者求職上較多限制，考量自身體力、時間等因素，決定要自行創業，但籌備過程中，發現除了需要烘焙、烹調等技能外，更要詳細了解成本控制、顧客心理、經營方法等，去年10月參加勞動部高屏澎東分署委託訓練單位專為高齡者辦理的「特色中西點心製作班」，透過職訓班相關課程，使自己充實能力、掌握創業的技巧。

結訓後，她運用所學於市場擺攤，販售各式自製農產加工品及米麵食點心等產品，包含果醬、酵素、吐司、鳳梨酥、洛神花乾等。陳也除了對每位客人詳細介紹自己用心製作的商品外，良好的商品品質更吸引客人回購，有了穩定客源，打下成功的創業基石，順利在職涯下半場建立自己的事業。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華說，為幫助高齡待業者重返職場，分署規劃與民間培訓單位合作，委託辦理相關訓練課程，運用民間培訓單位現有的設備、師資與資源，以提升高齡待業者就業技能後順利重返職場。