通膨飆升持續擠壓加拿大人買菜預算，多倫多（Toronto）「每日麵包食物銀行」負責人表示，每個月都有數以十萬計民眾湧入食物銀行，其中許多人有正職工作但仍無法維持生計。

「每日麵包食物銀行」（Daily Bread Food Bank）執行長海瑟林頓（Neil Hetherington）最近接受法新社訪問時說：「這個國家絕對已陷入糧食危機，多倫多市肯定是這樣。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，使用「每日麵包食物銀行」服務的人數增加一倍，每月平均有12萬人需要救濟，且人流持續成長，今年3月增至創紀錄的27萬人。

海瑟林頓說，每日麵包合作的多倫多地區128家食物銀行中，許多新面孔都有全職工作，但他們還是入不敷出。

加拿大3月整體通膨已從去年6月高峰8.1%降至4.3%，但糧食通膨率居高不下，與去年同期相比增加約10%。

海瑟林頓指出，加重加拿大人日常開銷重擔的還有居住成本，這是因為去年房地產價格暴漲，無論是租屋還是買屋都讓加拿大人吃不消。

根據房地產研究公司Urbanation的報告，加拿大最大城市多倫多的套房公寓，每月成本平均來到2124加幣（約新台幣4萬8936元），比去年約380加幣高出許多。

民眾帕奇森（Ryan Patcheson）18個月前開始來到食物銀行，他領取身心障礙補助，但還是不足以生活。

30多歲的帕奇森告訴法新社，「每個月底（從食物銀行）得到幾袋米與一些馬鈴薯，影響真的天差地遠的」。

在蒙特婁（Montreal），來到食物銀行的民眾有著同樣的絕望感，也有著同樣的需要，聖吉爾伯特（Saint-Gilbert）教堂外排了等待領取物資的長長人龍。這座教堂的地下室19日也被阿勒特-上帝協會（Association Alerte-Providence）用來分送食物。

經營阿勒特-上帝協會30多年並在約10年前成立食物銀行的亞勒特（Paula Alerte）說，食物銀行服務的「需求每週都在增加」，捐贈物資總是不夠，所以她有時候會自行購買大量的食物，分送給救濟對象。

她說：「我知道每樣東西都變貴，但沒有食物我們無法生活。需求就是會有。」她停了一會兒，把數袋食物發送給民眾，之後又說：「每個星期三，我都擔心沒有足夠食物發給大家。」

教堂外的排隊人龍移動緩慢，隊伍內大多是年輕人、退休人士與移民。

20歲的烏克蘭人斯洛博迪努克（Sofiia Slobodianiuk）最近落腳加拿大，這是她第一次來到食物銀行。她說：「超市的蔬菜對我來說真的太貴了，所以我只好求助食物銀行。」