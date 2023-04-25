受困員工逃至僅用塑膠簾隔離的冷藏庫，因濃煙竄入造成嚴重傷亡。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

聯華食品彰化廠大火因濃煙影響逃生，釀成重大傷亡。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

國內知名食品大廠聯華食品（1231）彰化工廠今天上午發生大火，初查肇因疑為機台意外，該廠員工家屬表示，因今早該廠機台故障，因此員工被緊急召回維修。這場大火火勢雖不大，但因廠內瀰漫濃煙，且因逃生路線錯誤等原因，導致傷亡擴大，目前統計救出的22名員工中，已7死、8重傷、7輕傷。

聯華食品發出聲明指出，受困的22名員工都已救出並送醫救治中，初步了解起火原因應與機台意外有關，後續需由消防人員鑑識後確認詳細原因，事故地點在彰化鮮食廠，影響生產大約2周，該公司已啟動另2個鮮食廠區進行跨廠支援。

今天清晨6時45分，彰化縣消防局獲報聯華食品彰化廠發生大火，動員60輛各式消防車輛及124名消防人力到場搶救。消防員到場詢問廠方後，得知還有20幾名員工受困廠內，且有多達10幾名員工都躲在廠區3樓的冷藏庫內。

原本受困員工在冷藏庫內都很安全，但因冷藏庫僅用幾片塑膠簾隔離，濃煙不斷竄入，受困員工紛紛出現呼吸困難等狀況，消防局決定派員儘速搶救，然卻發現員工並未受困在3樓的冷藏庫，經一陣搜救後，發現他們都受困在4樓的冷藏庫，且4樓包裝區的隔間相當多，搶救黃金時間因資訊錯誤而受到延誤。

彰化消防第四大隊副大隊長江錦松指出，聯華食品廠發生火警，起火點疑似在2樓的調理區，現場22名作業員工有15人選擇往上逃到4樓的包裝區冷藏庫，受困員工認為冷藏庫相對安全，跟在外面廠區的人員以無線電方式聯繫。

然消防員發現因濃煙不斷竄入僅用塑膠簾隔離的冷藏庫內，受困員工因呼吸困難聲音愈來愈微弱，隨即衝入救援，發現大部分受困的員工都已倒臥在地，搶救出來時已有10人失去生命跡象，經搶救目前已救回3人，另7人已傷重死亡。

江錦松表示，火災發生時，正常狀況要往下逃，如果沒有辦法，也要水平移動、遠離火區，致命錯誤就是往上逃跑，因為人跑不贏煙霧；另外，據逃出的員工表示，廠區內的地板溼滑，加上大量濃煙影響視，逃生不易

聯華食品彰化廠廠長鄭沛宏說，他們沒有延誤救災，起火時就報警了，而且員工在第一時間就試著要滅火，起火處可能在2樓的調理煮食區，而因員工躲在不同樓層的冷藏庫，有可能也因此影響到搜救，該工廠運作的時間為18個小時。