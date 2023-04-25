桃園市長張善政（右二）透露，自己節奏感不錯，但可惜從沒打過鼓。（陳夢茹攝）

2023桃園鐵玫瑰熱音賞今起開放報名徵件，這次總獎金高達150萬元，賽事不限曲風、人數、國籍，賽程分為校園組及社會組，入選者更將享有系統化的培訓課程。市長張善政坐在台下看著樂團表演，身體不由自主的律動，他也憶起學生時代經常邊看書邊聽音樂，自認節奏感很好可惜沒有機會打過鼓，另也鼓勵年經朋友要勇於追夢。

桃園鐵玫瑰熱音賞自2012年起辦理，至今邁入第11屆，今年更海外國際音樂節合作，將推薦獲獎團隊代表鐵玫瑰熱音賞征戰海外音樂節舞台，用音樂做最好的城市交流。參賽者若入圍決賽，這次還推出「鐵玫瑰明日之星培訓計畫」，邀請到金獎導師團隊為社會組進行一對一實務培訓課程，而校園組邀請桃園在地「ThERE音樂展演空間」合作策畫創作實務培訓營，針對創作者不同性質及風格進行課程，提供完整系統化的培訓。

張善政上任後首度參與桃園鐵玫瑰熱音徵件起跑記者會，他表示，自己坐在台下聽著樂團表演，內心的音樂魂都被鉤了起來，回憶起年少時期讀書的日子，常聽著歌一邊用手打拍子，還會被一旁也在唸書的妹妹嫌吵，自認節奏感不錯，可惜從沒有機會可以打鼓。

張善政說，鐵玫瑰熱音賞去年有超過200個隊伍、600首歌曲參賽，已然成為桃園音樂的代表，推出培訓計畫、安排資深音樂人帶領，讓選手們有機會可以到國際音樂節嶄露頭角，進入音樂圈變成更有功夫的音樂人。

多次獲得金曲獎項肯定的陳建瑋及四分衛樂團團長虎神也以評審團代表出席記者會。陳建瑋透露，比賽既有的規則會檢視演唱技巧及台風，但在基本功外最重要的就是「感染力」，即便台下沒有人也要想辦法讓大家覺得台下有很多愛慕者。虎神則說，在培訓年輕音樂人時，自己除了見證他們的成長以外，也可以跨世代和年輕音樂人一起演出。

文化局補充，2023桃園鐵玫瑰熱音賞報名徵件時間截至6月12日，賽事不限曲風、人數、國籍的開放賽制，以校園組及社會組競賽，更為入選團隊打造專屬培訓課程，期待能發掘、培育更多優秀樂壇新秀，歡迎熱愛音樂創作的人踴躍報名，此外今年7月還將會推出音樂座談講唱會。