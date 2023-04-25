據美國喬治亞州《亞特蘭大憲法報》（The Atlanta Journal-Constitution）24日報導，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官威里斯（Fani Willis）致函當地執法機構，宣布了新的刑事起訴時間表，可能在今年夏季對川普提起意圖推翻2020年美國大選結果的起訴。

川普在2020年美國大選中敗選，但拒絕認輸。2022年6月，喬治亞州州務卿在出席美國國會聽證會時曾表示，在2020年大選計票期間，川普在電話中要求他「找到11780張選票」，這樣就可以使川普贏得喬治亞州。今年4月，喬治亞州方面發布調查報告，建議檢方在證據確鑿的情況下，對意圖推翻大選結果的罪行提出適當起訴。

威里斯表示， 在不久的將來，檢方將宣布對干預喬治亞州2020年美國大選投票行為進行的刑事調查結果及指控決定，這封信函是為了提請執法機構在未來幾個月內註意加強社會安保，並對檢方宣布提起訴訟的決定作出必要準備。檢方將在富爾頓郡高等法院第4次開庭期間宣布刑事起訴決定，開庭時間定於2023年7月11到2023年9月1日。

報導發布之際，川普繼續面臨法律糾紛。在紐約市，川普因涉嫌參與「封口費」案被指控觸犯多項罪名。 「封口費」案件起訴書使川普成為首位面臨刑事起訴的美國前總統。川普則否認在「封口費」一案中有任何不當行為。對於意圖推翻喬治亞州投票結果的指控，川普曾聲明說，他「什麼都沒做錯」。