游錫堃說，即便是疫情期間，瓜地馬拉對台灣的出口仍呈現上升趨勢，瓜地馬拉優質的產品包括海鮮、咖啡和冷凍酪梨等，都深受台灣人民的喜愛。（立法院提供／游念育台北傳真）

瓜地馬拉總統賈麥岱一行人今拜會立法院，這也是睽違13年再度有國家元首親自至議場演說，賈麥岱因多發性硬化症行動不便，立法院也特別破例讓國賓禮車直接開到議場門口；立法院長游錫堃在致詞時表示，瓜地馬拉是台灣在中美洲最重要的友邦之一，也要對賈麥岱表達敬意。

游錫堃說，即便是疫情期間，瓜地馬拉對台灣的出口仍呈現上升趨勢，瓜地馬拉優質的產品包括海鮮、咖啡和冷凍酪梨等，都深受台灣人民的喜愛，在步入後疫情時代之際，台灣將持續和瓜地馬拉在各領域深度合作，為雙邊的人民創造更多的福祉。

游錫堃指出，他要向賈麥岱表達敬意，賈麥岱總統去年前往烏克蘭前線訪問，以具體行動表達對和平的支持和對威權侵略的譴責，令人敬佩。

游錫堃提及，賈麥岱於2020年就職後，分別以致函、執言及提案等具體行動，支持台灣參與聯合國體系，包括「世界衛生大會」(WHA)、「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)及「國際民航組織」(ICAO)等功能性國際組織等，在國際上多次仗義挺台，令人感動。

賈麥岱演說時直言，瓜地馬拉維持其一貫不變的立場，支持承認中華民國（台灣）為一個獨立的國家，也是唯一且真正的國家，因此，基於聯合國包容及普遍性原則，「我國支持貴國參與國際組織的權利」。

賈麥岱表示，瓜地馬拉是一個崇尚和平的國家，他本人要求立即終止戰爭的號角，要求終結此地區及世界其他地區的敵對和戰爭，「這些地區的人民因武裝衝突而活在恐懼和不安中，而這些問題皆是威權主義、野心和拒絕以對話來解決分歧所導致的結果，這不是解決問題的正途，難道我們沒有從歷史中學到教訓嗎？」

賈麥岱表示，要非常自豪地重申，瓜地馬拉做為中華民國（台灣）在中美洲唯一友邦的堅定立場，同時，也是中美洲區域最大且最穩健的經濟體，這3年多來，瓜國藉由瓜地馬拉總體經濟前所未有的穩定性，致力推動近岸生產策略，並將瓜國打造成為一流的投資重鎮。

賈麥岱表示，在2013年至2021年期間，中華民國（台灣）向瓜地馬拉提供了近九千萬美元的合作援助。自過去15年以來，台灣為瓜國學子提供獎學金，供他們攻讀學士、碩士和博士學位，「我非常感謝，因為這些獎學金提升瓜國的人才培訓及專業技能。這些學子同時也是台灣在我國的學術大使。感謝貴國為我們所做的這一切。」

賈麥岱指出，如果無法促進兩國人民經濟和社會發展、實現和平和繁榮，那還有什麼其他的方式可以建立一個穩固、強大且歷久彌新的友誼呢？同樣地，瓜地馬拉維持其一貫不變的立場，支持承認中華民國（台灣）為一個獨立的國家，也是唯一且真正的中國，因此，基於聯合國包容及普遍性原則，瓜國支持台灣參與國際組織的權利。

賈麥岱表示，自己來自太平洋的彼端，不遠千里而來，為的就是重申瓜國外交政策的原則，「這是我們對貴國堅定支持的展現，也是我們對捍衛主權及領土完整的承諾，以及對外國侵略的堅決反對」。他說，去年7月，自己秉持同樣的精神，成為拉丁美洲第一位而且也是唯一的一位訪問烏克蘭的國家元首。

賈麥岱指出，「本人承諾將持續支持並促進與我心愛的中華民國（台灣）的這一份珍貴情誼」。他表示，「當其他國家隨著局勢轉向時，瓜地馬拉依然堅定不移。當其他國家將利益置於友誼之上時，瓜地馬拉依然堅定不移。當其他國家扭曲了對正確觀念的理解時，瓜地馬拉依然堅定不移。堅定不移，是因為這攸關正義、這攸關權利，再也沒有比這更堅若磐石的情誼。台灣萬歲！自由民主萬歲！」