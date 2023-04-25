環保署去年推動試辦「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水指引」，並在今年正式上路，要求公部門應全面使用循環餐盒。（林良齊攝）

環保便當無價！為因應減塑、減廢，陽明交通大學今年簽署淨零排放宣言，並提報實施減少使用免洗餐具實施計畫，適用對象包括一級行政單位辦理的會議外，連校外單位租借場地辦理的會議、訓練也要辦理，包括建立窗口、定期報告、可配合餐廳及提高餐點費，由每人每餐120元增加至180元，給予推動綠色餐飲更多空間，今天獲得環保署綠色餐飲活動特優。

環保署去年推動試辦「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水指引」，並在今年上路，要求公部門應全面使用循環餐盒。

教育部代表表示，2021年收到環保署相關指引，經評估後由國立學校推動，並在去年4月訂定教育部及所屬機關、學校減少使用免洗餐具原則，包括適用對象、範圍、試辦期程、實施期程、注意事項、減量成效填報原則及範例，教育部從去年9月實施，國立學校則從11月起施行。

陽明交通大學環境保護暨安全衛生中心組長何文淵表示，為因應減廢、減塑，建立17個一級行政單位窗口，並定期報告各單位執行情形，而校內具有環保餐具外送服務餐廳15家，自備環保餐具、環保杯優惠41家，經檢視後環保署環保餐盒外送商家達77家，並提高餐點費至180元，給予推動綠色餐飲更多空間，也開發訂餐系統，提供環保餐具供餐選項，成效也逐月上升。

何文淵說，行為的改變並不容易，最高管理階層極為關鍵，掌握資源並由上而下推動，才惖促成校園與企業的環保養成。