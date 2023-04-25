凱伊（左）跟著找墓達人娃娃一起拜訪京劇名伶「冬皇」孟小冬墓園。 （紅心字會提供）

樂天女孩凱伊（左上）、網紅你家隔壁的那個藥師（右下）、草爺與明石總督墓園合影。（紅心字會提供）

樂天女孩成員 88號凱伊、網紅你家隔壁的那個藥師，日前受邀參加草爺YT頻道「看你老墓」的外景嘉賓。凱伊在「看墓達人」司徒娃娃的介紹下，發現讀書時期約會看電影的地方，是日治時期臺灣總督明石元二郎埋骨的墓園跟火葬場，她在聽完總督的故事後感動落淚，甚至提議想到總督的墓園向祂致意，被草爺及眾人誇是「古墓派女孩」。

前往三芝福音山墓園尋找總督墓時，凱伊表示只要保持尊重及敬畏的心，什麼都能和平共處，「在墓園，竟然找到前所未有的平靜，也學習到珍惜當下，改掉平時愛抱怨的習慣」。而網紅你家隔壁的那個藥師，疫情期間以執業藥師的身分，站在第一線陪著全民一起渡過恐慌的年代，在得知總督也是因為染上流感後離世，更是體會到人類百年抗疫的艱辛歷程，即使疫情好轉，仍一刻都不能輕忽。

凱伊得知「看你老墓」還要去拍攝一代京劇名伶「冬皇」孟小冬的墓園時，再次主動提議要跟並順道走訪攝影大師郎靜山、詩人周夢蝶的墓，也巧遇剛好去祭拜攝影大師郎靜山的後人，凱伊說，之後只要有時間，就想要參加，因為到了墓園可以聽到很精彩的故事之外，還可以跟先人致敬，是很棒的學習之旅。

草爺坦言「看你老墓」的頻道來賓不好邀請，畢竟太多人對於去墓園會有忌諱，「沒想到一個女孩子竟然會主動想參加，可見自從凱伊成為樂天女孩後，對待生死課題的觀念也變『樂天』了」。