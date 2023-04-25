教育部2023高屏反毒英雄盃「校園傳說」冠軍爭霸戰成績揭曉，三民家商六位資料處理科高一學生，鏖戰全局擊敗群雄，勇奪魔龍A組冠軍。此外，三民家商學生於三月參加第53屆(112年)全國技能分區賽，成績近日公布，也再創佳績，包辦「商務軟體設計」第2、3、4、5名、網頁技術第2、4、5名與佳作，成績相當亮眼。

近年來，因新興毒品崛起，青少年一不小心就會因好奇而誤用，教育部希望藉由提倡正當休閒活動，讓青年遠離毒品誘惑、拒絕毒品傷害，其中時下最受年輕人喜愛的電子競技活動，由產官學結合一起推廣舉行「2023 高屏反毒英雄盃「校園傳說」冠軍爭霸戰。

比賽為推廣學校反毒理念與正向休閒運動，將電玩競賽融入校園反毒多元宣導活動，透過電子設備作為運動器械進行，操作上強調人與人之間的智力與反應的對抗，以及電競活動活潑趣味的宣導方式，提升反毒意識，以達防毒、拒毒之效益。

三民家商六位資料處理科高一學生，高屏反毒英雄盃「校園傳說」冠軍爭霸戰中，，勇奪魔龍A組冠軍。(高雄市教育局提供)

三民家商校長王雪娥說，隨著科技改變生活、創新改變世界，三民家商資料處理科培育學生資訊知識與時俱進，培訓學生取得專業證照，成為ｅ世代商業與資訊人才，同時也藉由參與比賽培養學生自信，面對未來挑戰，帶領學生一起探索未來無限的可能。

教育部2023高屏反毒英雄盃「校園傳說」冠軍爭霸戰於本月(4月)17日進行線上賽，比賽分為三組，分別為凱撒組(職業戰隊)、魔龍A組：由高雄市所屬高中職校(不含凱撒組 4 校)、魔龍B組：由屏東縣所屬高中職，經線上賽取前8名分別為鳳山高中、鳳新高中、岡山高中、普門高中、新莊高中、新興高中、前鎮高中與三民家商，進入21日在正修科大進化基地進行的線下賽。

三民家商由資料處理科高一學生蔡承翰、黃啟東、葉峰沅、吳佳哲、楊登宇組隊參加，六名學生全場展現絕佳團隊合作、應變與判斷力一路過關斬將，經過激烈激戰，最後在魔龍A組八校稱霸，勇奪總冠軍，獲得6000元禮券。