全球期貨選擇權市場交易蓬勃發展，期權避險需求大增，亞洲亦成為全球衍生性金融商品成長最快的地區。2022年國內市場交易人展現對國外期權商品交易需求趨勢，累積交易量突破2,438萬口，較2021年成長31%。交易人可透過國外商品接軌海外交易時段，為其交易配置增加靈活度，掌握全球金融動態，並透過期權商品具有多空皆宜的特性，規劃交易避險策略。

元大期今年度首次與元大投顧團隊及CME交易所聯手，舉行「元大期貨季度投資論壇」，由資深財經專家元大投顧胡睿涵董事長帶領團隊，解析總體經濟與基本面分析等市場趨勢；並由CME交易所講師及元大期貨團隊接續分享近期市場重要事件對黃金商品、股票期貨商品及差價契約(CFD)的影響及交易策略，使交易人可發揮期貨商品特性，作為交易的新選擇。

元大期貨指出，即日起至7月14日止，元大期與CME交易所攜手推出「元大帶你圓美國夢 交易抽雙人來回機票」活動，活動期間透過元大期貨帳戶交易5口CME交易所期貨或選擇權商品，即可獲得抽獎機會。