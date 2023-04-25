先機中國基金投資組合經理車強表示，企業盈利增長的恢復是可喜的，同時，市場對中國的投資情緒也已經轉為正向積極。不論是私營或公營部門，商務旅行正在快速恢復，製造業採購經理人指數(PMI)也在回升。我們的展望是，儘管目前的基數處於較低水平，但企業盈利將持續改善，預計這將持續推動今年的GDP達成5%到6%的增長。從明年開始，中國將仍然可以維持4.5% 左右可觀的增長速度。

車強指出，從中國體育用品製造商安踏和李寧的表現，可以觀察到消費已開始初步回升，兩家公司在上個月均公布了超預期的財報，顯示兩家公司從疫情帶來的經濟放緩中快速恢復。在科技業部分，先機中國基金投資組合經理車強表示，科技巨頭騰訊公司及阿里巴巴都在三月公布了財報。集社交媒體、遊戲和支付業務於一身的騰訊公司公布的財報顯示，不但業務活動迎來了超出預期的疫後復甦，營收表現也同樣出色，這一超過市場預期消息推動騰訊股價當月上漲5%。

針對阿里巴巴近期宣布，將分拆成六家獨立的公司，車強指出，雖然這些差異惹來市場上的各種猜測，但這是基於特定情況的。政府的立場很清楚，兩會已經定調，新領導階層更加支持經濟增長和重視創業精神，並明確支持高端晶片製造、汽車和房地產等行業，進一步推動城市化進程。雖然細節仍然不明確，但挑戰已經提出；同時，大陸國務院總理李強希望全世界都知道，中國堅持改革開放，鼓勵商業發展。

先機中國基金產品經理廖伯修表示，今年中國的五一長假，是解封以來的第一個消費高峰，根據中國多個旅遊平台資料顯示，各類型的旅遊行程產品及飯店訂房金額皆持續攀升，均已超過2019年同期，顯示，中國的消費動能正持續回溫，建議投資人可視自身風險承受程度，適度逢低分批進場布局。