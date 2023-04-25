Will Smith表示，美國未來一年陷入經濟衰退的機率達5成以上，採購經理人指數持續下滑。10年期國庫券殖利率今年會降至3.25%~3.75%之間，明年估會再降到2.25~2.75%，使國庫券的潛在獲利可期。

Will Smith表示，銀行事件過後，銀行在提供信貸時將比以前更加謹慎小心，間接地將導致經濟成長速度放緩。預期第二季全球經濟成長走勢略為疲弱，美國2023年年底前的經濟成長率將接近於0%，通膨也將逐步下滑，各國貨幣政策將不如2022年積極，可為2024年經濟回溫打下基礎。

聯博預估美國2023年年底前的經濟成長率將接近於0%，同時勞動市場將逐步走弱，使得通膨更加接近目標值，也預告了升息將步入尾聲。在這樣的環境下，聯博投資專家建議債市擁多元收益機會，但宜多元布局，以在追求收益的同時控制下檔風險；至於在盈餘下修環境中展現韌性的美國高品質成長股、防禦型類股，則可作為風險偏好較高投資人的核心配置。聯博集團美國非投資等級債券投資總監Will Smith表示，銀行事件過後，銀行在提供信貸時將比以前更加謹慎小心，間接地將導致經濟成長速度放緩。他預期第二季全球經濟成長走勢略為疲弱，美國2023年年底前的經濟成長率將接近於0%，通膨也將逐步下滑，各國貨幣政策將不如2022年積極，可為2024年經濟回溫打下基礎。

Will Smith指出，即便市場動盪，固定收益資產表現已自第一季開始復甦，各類債種接下來也有值得關注的表現機會。在投資等級債券方面，銀行業基本面依舊強勁，不過小型銀行的存款外流壓力超過大型銀行，因此建議聚焦大型銀行，美國優先順位銀行債吸引力會優於其他債種；公用事業的相對投資價值，優於景氣循環消費產業。

關於非投資等級債券，Will Smith表示，目前大部分企業擁有強勁體質，足以駕馭當前環境。例如美國非投資等級債券中，BB與B等級債券比重近9成，來到10年相對高點，品質相對過往提升；再者，其最低殖利率仍是10年以來相對具吸引力的水準，以彭博美國非投資等級債券指數為例，截至3月31日的最低殖利率為8.5%，高於10年平均6.2%。Will Smith提醒，隨著經濟走緩，企業違約率也可能隨之攀升，現階段偏好信評BB級與B級的非投資等級債券，以及具防禦性、較不受景氣循環影響的醫療保健、通訊產業為主，以降低違約風險。

在證券化資產方面，信用風險移轉債券表現可望受惠於房市供需技術面吃緊與強勁的基本面；商業不動產抵押貸款證券則因為各類型房地產的基本面大不相同，尤其需要慎選，例如相較於辦公大樓，相對看好非購物商場的零售業不動產，以及工業房地產與數據中心。提到新興市場債，相對於主權債，Will Smith較看好強勢貨幣公司債，因其長期的風險調整後報酬優於已開發國家。

由於不同債種各有特定表現機會，Will Smith建議追求平衡風險與收益的投資人不妨均衡配置投資等級債券、非投資等級債券，並適度配置具避險功能之美國公債的槓鈴策略，相對能因應經濟衰退風險增加的投資環境。追求較高收益的投資人，則可選擇布局多元債種的非投資等級債券基金。