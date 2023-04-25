女機車騎士被撞後一度痛得抱膝坐地無法起身，所幸僅手腳多處擦挫傷送醫治療。(圖／警方提供)

金門地區昨(24)日下午又發生一起「三寶」車禍，1名胡姓男子駕駛賓士車由瓊林往中蘭方向，於環北瓊徑T字路口欲右轉未打方向燈，直接撞飛一旁同向直行的李姓女機車騎士，李女當場痛得抱膝坐地無法起身，救護人員獲報趕抵現場經初步檢傷所幸僅手腳多處擦挫傷送醫治療，由於該路口車流量多，事故發生後一度造成交通阻塞，至於肇事責任目前仍由警方查證中。

警方表示，昨日下午13時18分左右，胡姓民眾(男、63年次)駕駛黑色自小客車，沿金湖鎮環島北路3段往中蘭方向行駛，行至瓊徑路口欲右轉彎，因未依規定打右轉方向燈，與同向直行往中蘭方向，由李姓民眾(女、67年次)騎乘之普通重機車發生碰撞，李女當場被撞飛並造成手腳擦挫傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於肇事責任仍待警方釐清。

金湖分局指出，依《道路交通管理處罰條例》第42條，不依規定使用燈光者，將處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰；提醒駕駛人，不管是否行駛在轉彎專用道，務必要養成習慣，只要方向盤有轉動方向，就要打方向燈，提醒其他用路人的同時也可以保護自己，不用擔心收到罰單後還要提起申訴等繁雜行政流程。