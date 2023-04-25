虎尾警方共查獲2名竊嫌偷的84公斤銅線中的一綑。（周麗蘭攝）

虎尾公所報案5處地點的電線被偷，導致路燈夜間失明，影響用路人安全。（虎尾分局提供）

雲林縣虎尾鎮4月初連續發生5處公所設置的路燈電纜失竊，虎尾分局員警在疏導大甲媽祖遶境交通時赫然發現2竊賊行蹤，42歲林姓竊嫌拔腿延著農田水利大排跑，企圖涉水逃逸但仍落網，2名竊嫌都是毒癮者，共查獲贓物84公斤銅線。

虎尾分局指出，近來接獲公所報案5處地點的電線被偷，導致路燈夜間失明，影響用路人安全，該分局隨即組專案小組，報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

24日凌晨大甲媽祖從西螺鎮進入虎尾鎮，警方恰巧發現竊賊行蹤，一人開車、一人騎摩托車，其中42歲林姓犯嫌在北港堤防旁澆汽油燒偷來的電線，以取得內部銅線並躲避遭電纜線號碼洩漏犯行。

警方發現熊熊火勢罪證確鑿，林嫌拔腿就跑，一度追入農田大排裏，林嫌不敵警力落網。隨後王姓主嫌也騎摩托車趕抵，他還不知道林嫌已經落網，警方一舉成擒，起出電纜剪、伸縮桿、電線銅線數捆總重達84公斤，毒品安非他命一小包、吸食器等多項證物。

虎尾分局指出，2名竊嫌最近接連在虎尾鎮、土庫鎮、北港鎮偷剪電線近來銅線漲價，變賣每公斤約170元至180元，但造成用路人夜間行經偏僻鄉間行車風險，2名犯嫌聲稱缺錢買毒，檢察官施家榮聲請預防性羈押獲准。

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