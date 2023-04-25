內政部長林右昌今日親自宣布《平均地權條例》相關子法，其中檢舉炒作房產的檢舉獎金制度，採實名制、需具體事證，檢舉獎金高達實收罰鍰的30％，每案獎金不超過1,000萬元。

《平均地權條例》修法共有9項子法，其中4項已經陸續推出，預計今日傍晚將公告私法人購買住宅許可制、限制預售屋和新建成屋換約、檢舉獎金制度等5項子法，公告20天後，經內政部部務會報同意，報請行政院核准。

其中，檢舉獎金制度的內容較少被披露，而且正式版和坊間流傳的內容也有較大差距。

林右昌指出，檢舉獎金制度是要全民共同協助，精準打擊違規炒作，子法訂定原則是實名制、提供具體事證、防止不實檢舉。

檢舉獎金制度適用範圍包括：實價登錄逾期或不實申報、違反禁止紅單轉售規定、違反限制換約規定、違反禁止炒作規定。

針對不法事項，檢舉人應檢附資料包括：檢舉人個人資料、被檢舉人的違規情形、足供研判違規行為的具體事證。

檢舉獎金金額為實收罰鍰的30％，每案獎金不超過1,000萬元。

為防止不實檢舉機制，檢舉人需要實名制，並且提出違規的人、事、時、地、物等資料。若有偽造事證，將移送檢調。