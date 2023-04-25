（上海商銀第一季國際債券發行案件參與率居冠。 圖／上海商銀提供） 彭博Bloomberg L.P.四月甫公布今年第一季台灣資本市場排行季報，第一季台灣國際債券總發行量，和去年同期相比大減逾八成，僅約23.5億美元，代表了19個發行案件。在市場急速萎縮及逆風下，上海商銀（5876）在台灣國際債券承銷初次進榜就有好成績，第一季的承作數7件是全市場第一，案件參與率最高，而承作金額1.18億美元則在本國金融機構排名第二。台灣國際債券是國內、外發行人於台灣募集發行，並向櫃買中心（TPEx）申請上櫃的外幣計價債券，這個債務資本市場可說是外國人來台籌資主要的管道之一。而Bloomberg統計的台灣資本市場及國際債券排行榜，參與者包括國際投資銀行、國內銀行、券商等國內外的金融機構，上海銀第一季的成績名列前茅，也代表其在外國發行人、國際投資銀行間的能見度愈來愈高，有助於該行未來在海外金融市場業務的拓展。上海銀近期也正式啟動二大交易系統的導入專案，三月份啟動「交易及風控優化系統專案」，導入彭博TOMS系統做為解決方案，使用市場已熟悉的相同工具和資料集進行交流，涵蓋產品包括債券、股票自營、外匯選擇權、衍生性金融商品業務，開發多樣化金融商品滿足客戶需求。緊接著，上海銀在四月份也正式展開「財金部及國外分行新前中後交易系統規劃建置專案」，採用國際知名金融服務商ADENZA旗下的CALYPSO交易平台。未來將透過此金融產品平台，整合前台金融交易、中台風險管理，以及後台清算交割帳務，達到一貫化控管流程，進而提升交易效率及正確性，並可即時控管各類風險額度，透過一貫化作業，達成無紙化的目的，符合ESG的要求，以順應智能化、敏捷化等科技發展趨勢，強化銀行競爭力，支應全球業務的成長動能。上海銀的財務金融業務，不只對外在國際債券市場搶市占，爭能見度，加強和外資投行合作；對內更透過與國際一流金融服務商合作，強化交易前中後台的軟硬體設施，為該行金融市場業務的全球布局，立下長遠穩固的基石。