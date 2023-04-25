大湖鄉長黃惠琴（中）提出改善苗６２線計畫。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府25日辦理第13次縣務會議，邀集大湖鄉、卓蘭鎮、通霄鎮、苑裡鎮、泰安鄉、獅潭鄉等6鄉鎮市長列席開會，縮短縣府與地方公所協調時間與流程，強化直向與橫向溝通。會中泰安鄉長陳吉基、大湖鄉長黃惠琴更是分別感謝縣府及鄰近鄉鎮對鄉內事務積極協助，對於行政效率給予高度肯定。

苗栗縣長鍾東錦上任後，邀請18鄉鎮市長每月分區列席縣務會議，面對面直接解決地方困境，也促進鄉鎮市良好合作。25日輪到苗南地區鄉鎮市首長出席，會中各局處針對職掌業務及列管重大建設計畫，逐一說明執行情形。隨後，獅潭鄉長劉淑能針對全鄉境內多條野溪及河川出現雜草佔據溪床問題，提請縣府協助，縣長鍾東錦立即指示業務單位研議並邀集相關單位會勘。

大湖鄉長黃惠琴提案討論在大湖設置溫泉泡腳池可行性，以及苗62線汶水到清安路段施作明隧道建議案，縣長鍾東錦指示相關單位盡力協助；工務處也補充，目前泰安鄉苗62線改善計畫獲中央核定經費，整體改善計畫會爭取納入明隧道施作。泰安鄉長陳吉基則提案建請縣府督促大湖地政事務所加速辦理因土地增劃編分配，及原住民保留地權利回復所申請之測量、分割作業一案。

陳吉基說，此議案提出之時就接獲地政處團隊積極辦理，並且直接邀集大湖地政事務所為此案進行討論研議，目前已與大湖地政事務所達成協議，近期可望將原民需要幫助的部分處理完畢，高度肯定縣府行政效率，十分感謝地政處團隊的協助與重視。

會議尾聲，大湖鄉長黃惠琴也藉機會向卓蘭鎮長詹錦章、泰安鄉長陳吉基表達感謝，卓蘭、泰安分別提供鄉鎮內的幸福巴士等大眾運輸工具，協助解決大湖偏鄉交通問題，讓偏鄉地區長者可以搭車到市區活動。