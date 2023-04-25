Back on top in the 10th!! pic.twitter.com/bEXd7F7tSB — Oakland A's (@Athletics) April 25, 2023

天使25日在主場和運動家打得非常激烈，運動家開賽不久炸裂5支全壘打，轟得天使投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）5局失7分。天使在卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平帶領下，第6局打出大局灌進5分，但是運動家奮勇在10局上打回3分，11比10力克天使。大谷翔平4打數1安打，首局靠著捕手干擾上壘，在盜二壘時被抓。

運動家首局就是一輪背靠背的陽春全壘打，先聲奪人取走兩分，接著第2局史密斯（Kevin Smith）轟了3分彈，後面第3局又來一輪背靠背全壘打！天使祖瑞（Brandon Drury）、華勒克（Chad Wallach）先後陽春炮反擊，但還落後5分。

6局下，卓奧特擊出軟弱的內野彈跳球，落點刁鑽，投手接球急傳一壘還是失敗。大谷翔平接著擊出強勁的右外野滾地安打，兩人推進到二三壘。第四棒阮棟（Anthony Rendon）深遠的左外野平飛二壘打，一棒清回兩分。運動家更換投手，卻又接連四壞保送到滿壘，遭天使連續安打7比7追平。

雙方各添1分進入延長賽，天使10局上兩度守備都差一點點解決跑者，兩度提出挑戰都失敗，運動家安打連發敲回3分。10局下半壓力回到天使打線，祖瑞上來轟出兩分炮（單場雙響炮），天使追至1分差距，但是在兩出局、兩人在壘的最後機會，卓奧特擊出內滾結束比賽。天使11勝12負，勝率再度跌破5成。