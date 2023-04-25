基隆市八斗子漁港25日上午發現有鯨豚死亡，經通報後，由海保署會同鯨豚協會將其撈起，並調查其死因。（項彥豪提供／張志康基隆傳真）

基隆市八斗子漁港25日上午發現有鯨豚死亡，經通報後，由海保署會同鯨豚協會將其撈起，並調查其死因。（項彥豪提供／張志康基隆傳真）

基隆市八斗子漁港25日上午發現有鯨豚死亡，經通報後，由海保署會同鯨豚協會將其撈起，並調查其死因。（項彥豪提供／張志康基隆傳真）

基隆八斗子漁港25日上午9時許，出港的漁民發現一起鯨豚死亡，經通報海保署、海巡署及中華鯨豚協會，由於無法初步判斷死因，將由相關單位打撈並採樣帶化檢驗分析死亡原因。

基隆市鉅隆船隊名隆號船長項彥豪25日上午9時15分駕船出港時，在八斗子漁港防波堤附近發現了一具已經死亡的鯨豚遺體在海上漂流，便循海保救援網（MARN）機制，通報海洋保育署（基隆）第二海洋保育工作站、海巡署北部分署（北基）第二巡防區及中華鯨豚協會到場協助處理。

相關單位到場後，發現鯨豚已經明顯死亡，且屍體已經膨脹腐爛，無法當場判斷死因。海保署在將屍體打撈上來後，將由鯨豚協會的獸醫進行解剖，去查出鯨豚的確切死因，並採樣帶回岸上進行檢驗分析。

另外，台灣鯨豚觀察員黃俊凱表示，根據海洋保育署「2022年全年度海洋保育類野生動物救援組織網MARINE ANIMAL RESCUE NETWORK擱淺報告」統計，去年全台鯨豚擱淺通報數量總計144隻，死亡個案就占了119隻（82.6％），其中4月分又是鯨豚擱淺發生的高峰，因此這個案子應該受到重視。

台灣鯨豚觀察員李昌萬則表示，海洋野生生物救援緊急應變處理機制及保育安全網絡建構，需要海洋保育署、海巡署、地方政府、環境保護及海洋保育相關非政府組織等單位持續共同合作，更需透過民衆參與擴大救援行動量能，提升國人海洋保育意識，才能夠讓海洋野生動物救援的推動更加順利，共同關心海洋生物與生態環境。

海洋保育署也提醒民眾，若發現擱淺或需要救援海洋保育類野生動物，為了自身以及動物的安全，請勿在沒有專業指導下，任意處置動物，應趕快撥打海巡署「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，並盡可能提供詳細地點、時間及敘述動物狀況，才能讓海保救援網（MARN）專業團隊能在最短時間內前往救援。