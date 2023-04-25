2013年間擔任台北市警局員警的郭遠振、陳鵬雲，被控包庇萬華區某遊藝場賭博電玩，且洩漏警方查緝行動給業者，台灣高等法院將陳鵬雲依公務員包庇圖利聚眾賭博罪判刑1年，郭遠振犯公務員洩漏國防以外之秘密消息罪判刑10月。全案可上訴。

判決指出，陳鵬雲、郭遠振在台北市中山分局建國派出所擔任警員、兼任專案組小隊長期間，因之前警專同學、前員警陳兆祥相互熟識，陳後來在李姓男子所經營之當舖擔任經理，並在李提供場所經營賭博性電玩店，約定提供警方查緝臨檢賭場訊息，按月收取50萬元之租金及公關費。

陳鵬雲為包庇陳兆祥與他人共同經營賭博電玩，在2013年3月13日、5月22日、9月5日、11月7日參與北市政府警察局督察室排定之「維新專案」查緝勤務，所知悉預定執行之「賭博」、「色情」等查緝勤務，透過電話以「修車」等語暗示、通知陳兆祥。

陳兆祥得以轉知賭博電玩業者以預先防範，避免為警查緝；郭遠振在2013年6月5日法院駁回萬華分局執行搜索之聲請，而經萬華分局督察組督察員指示補足資料再為聲請後，以電話告知陳兆祥搜索進度延後等情事，洩露國防以外應秘密之消息。