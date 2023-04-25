李長風表示，目前市場評價水準似乎已反映潛在降息預期，後續評價恐難以維持年初以來的擴張趨勢。根據歷史經驗，S&P 500指數過往升息循環結束前、後6個月的報酬率中位數分別為2.9%與15.3%。但以截至4月14日的升息循環來看，前6個月S&P 500指數已漲了15.5%，投資人不宜追逐今年已受惠評價快速擴張而有所表現的題材，反而應留意評價相對合理的個別公司。

即便市場共識是S&P 500企業的年度預估盈餘成長是逐季成長，李長風亦不諱言下半年的復甦預期能否兌現目前還是未知。因此他認為高品質防禦題材還是較有表現的類股，包含科技軟體、醫療保健、核心消費等產業。此外，今年相比過去循環要更重視選股，具備穩定獲利能力以應對通膨與升息壓力、價格相對合理以應對評價下修壓力，以及營運相對具備韌性以應對景氣放緩壓力的題材，將成為下半年選股重點。

李長風認為，例如受惠長期結構性趨勢的題材 如科技AI、醫療創新，或者防禦型如核心消費、醫療保險等，可望在盈餘下修環境下展現韌性。面對潛在景氣放緩與評價反轉風險，李長風建議相對積極的投資人從選股出發；而拜營運韌性所賜，高品質成長股、防禦類股在盈餘下修之際股價通常能有表現機會。

有鑑於第一季股市漲幅大多是反映對降息的預期，加上目前市場對盈餘下修的預估可能尚未完全反映在股市評價上。因此，著重在精挑細選具抗壓性的類股，將會是第二季的選股重點。