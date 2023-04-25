活動現場有反詐騙小試題可供挑戰，只要答對即可領取獲得限量聯名「小心有詐」紅豆餅。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市警一分局與小鵲SING紅豆餅合作，透過特殊的烙鐵技術，製作「小心有詐」宣導字樣的特殊紅豆餅。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

詐騙案件層出不窮，民眾遭詐騙金額也突破新高，新竹市警察局第一分局與在地知名紅豆餅業者「小鵲SING紅豆餅」合作，舉辦識詐的快閃活動，製作寫上「小心有詐」的特殊紅豆餅，警方也準備反詐小試題，吸引民眾參與答題拿紅豆餅。

為告訴民眾正確的反詐知識及提高觸及率，新竹市警一分局邀請在地知名紅豆餅業者「小鵲SING紅豆餅」合作舉辦識詐的快閃活動，透過特殊的烙鐵技術，製作有著「小心有詐」宣導字樣的特殊紅豆餅，來宣導「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友、假冒親友詐騙」等常見詐騙手法，及有哪些防範方式。

為了讓民眾學習到正確的反詐騙知識，活動現場有反詐騙小試題可供挑戰，分為選擇題或是非題，只要答對即可領取獲得限量聯名「小心有詐」紅豆餅。

警方在教導大家特別注意「只須手機即可操作、保證獲利、零風險、投越多賺越多」都是詐騙集團常使用的話術，非賺錢之正道，小心陷入詐騙的陷阱。

警方也強調，現今YouTube、臉書等社群軟體上常出現海量投資廣告「名人教你投資」，不管是名人「阿土伯」、「陳文茜」、還是「白冰冰」攏係假，這些都是詐騙集團透過竊取藝人、名人照片假冒代言投資。

警方指出，詐團標榜專人老師帶你飆股，並強調「保證獲利」、「穩賺不賠」、「利潤豐厚」、提早「財富自由」等話術，利用架設假投資網站操控後台數據讓民眾誤信獲利而投入資金，抓住「斜槓青年」們想投資賺錢的心理，最後卻可能落得血本無歸。

警政署為了加強宣導並防止有更多民眾受害，特別在5月5日舉行「全民防詐 藝起發聲」全國直播記者會，透過邀請40位藝人共同參與活動，拉近與民眾的距離，聯合抵制詐騙犯罪發生。