正在美國進行國是訪問的南韓總統尹錫悅，美東時間26日將與美國總統拜登（Joe Biden）舉行峰會，白宮表示這次峰會後將就強化對北韓遏制力相關議題另行發表共同聲明。引發外界關注。

韓美從未在雙邊峰會後，另就擴張遏制力發表共同聲明。韓聯社報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在美國時間24日記者會發布上述決定，表示這項聲明將成為足以讓南韓人民信任美國承諾擴張遏制力的明確證據。

蘇利文也提到，南韓嚴守「禁止核子擴散條約」（NPT）至今，美方認為未來也會是如此。這番言論被認為是針對南韓國內近期愈發高張的自有核武裝主張。

隨著北韓試射飛彈等武力挑釁頻率增加，聯合國安理會對北韓制裁的討論卻遲遲沒有進展，南韓國內對北韓進一步核武飛彈威脅可能性的憂心日漸擴大，不少意見認為南韓不能僅依賴美國的核保護傘，應自行具備核武裝能力。

根據崔鐘賢學術院（Chey Institute for Advanced Studies）今年1月對南韓國內1000名成人進行民調，顯示76.6%受訪者認為南韓有必要擁有獨立核武裝能力。

報導指出，這次另外發表聲明的作法，很有可能是為平息南韓國內主張應擁有獨立核武裝的聲浪，共同聲明預期包含雙邊實際合作方案，以提升對美國核保護傘的信賴度。

南韓總統辦公室高層日前曾向媒體表示，韓國人民在過去一年內對擴張遏制力的關心與期待升高，當局透過情報企劃、實戰方面持續進行，並表示會準備具有整體性的措施。尹錫悅也在路透社19日刊出的專訪提到：「從強力應對核攻擊的角度來看，我認為應該要準備NATO（北大西洋公約組織）等級以上的因應方案。」

NATO設有專門負責核防務政策的核計畫小組（Nuclear Planning Group），是討論韓美擴張遏制力議題時最常被提出比較的對象。

去年5月在首爾進行的韓美峰會共同聲明中，曾明確提及美國對南韓提供的擴張遏制手段包括核武；但外界推測，這次針對擴張遏制力的共同聲明可能不會出現利用核武反擊的相關用語，以避免討論過度集中於核武，而過低評價其他擴張遏制力措施。